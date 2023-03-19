Сердар Азмун не примет участия в матче с Россией по личным причинам

Нападающий «Байера» Сердар Азмун не примет участия в товарищеском матче со сборной России. Об этом сообщает ISNA.

Сообщается, что игрок был вызван в национальную команду Ирана, но не сможет принять участие в игре с Россией по личным причинам.

В 2019–2021 годах Азмун выступал в составе санкт-петербургского «Зенита», куда перешёл из казанского «Рубина». В нынешнем сезоне Сердар отметился двумя голами и одной результативной передачей в чемпионате Германии.

Сборная России планирует сыграть товарищеские матчи с Ираном и Ираком. В 2022 году россияне встретились с Кыргызстаном (2:1), Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0). Сборная России отстранена от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА.