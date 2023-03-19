Вратарь «Крыльев» Ломаев: без Fan ID будет гораздо лучше

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался по поводу введения Fan ID на матчах чемпионата России.
«Без Fan ID будет гораздо лучше. Люди будут снова ходить на стадион. С ЦСКА в Кубке играли в будний день: начали в 18:30 — половина людей в это время только заканчивает работать. Но атмосфера была сумасшедшая. Болельщики гнали команду вперёд и помогали нам. Спасибо всем, кто пришёл на стадион и поддержал нас в такой непростой игре», — сказал Ломаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Крылья Советов» занимают 12-е место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 20 очков в 19 матчах. Сегодня самарский клуб на своём поле примет «Ахмат» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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