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Вратарь «Крыльев» Ломаев: без Fan ID будет гораздо лучше

Вратарь «Крыльев» Ломаев: без Fan ID будет гораздо лучше
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Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался по поводу введения Fan ID на матчах чемпионата России.

«Без Fan ID будет гораздо лучше. Люди будут снова ходить на стадион. С ЦСКА в Кубке играли в будний день: начали в 18:30 — половина людей в это время только заканчивает работать. Но атмосфера была сумасшедшая. Болельщики гнали команду вперёд и помогали нам. Спасибо всем, кто пришёл на стадион и поддержал нас в такой непростой игре», — сказал Ломаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 20 очков в 19 матчах. Сегодня самарский клуб на своём поле примет «Ахмат» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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