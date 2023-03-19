«Ростов» установил клубный рекорд по набранным очкам после 20 туров

Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Химки» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Ростовчане одержали победу со счётом 1:0. Таким образом, команда Валерия Карпина набрала 41 очко и установила клубный рекорд чемпионатов России после 20 туров. Об этом сообщил статистический портал Opta Sport.

Отмечается, что предыдущий рекорд был 40 очков в сезоне-2015/2016, когда «Ростов» возглавлял Курбан Бердыев. По итогам сезона клуб занял рекордное для себя второе место в чемпионате России.

Также это личный рекорд и для Валерия Карпина, его прежний максимум после 20 туров был 39 очков со «Спартаком» в сезоне-2013/2014.

Благодаря победе «Ростов» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (48 очков), сыгравший на один матч меньше.