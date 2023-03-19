«Кубань» уверенно переиграла «Велес» в матче Первой лиги

Сегодня, 19 марта, на стадионе «Кубань» в Краснодаре состоялся матч 23-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местная «Кубань» и московский «Велес». Финальный свисток Ранэля Зиякова зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.

«Кубань» решила вопросы с победителем матча уже в первом тайме, когда вышла вперёд благодаря голам Максима Лаука и Дзамболата Цаллагова. На 57-й минуте Нури Абдоков увеличил преимущество кубанской команды. Единственные мяч «Велеса» за авторством Джамала Дибиргаджиева, оформившего дубль.

«Кубань» набрала 23 очка и поднялась на 15-ю строчку турнирной таблицы. «Велес» (23) — 14-й. В следующем туре «Кубань» сыграет в гостях с астраханским «Волгарём», а «Велес» встретится с ульяновской «Волгой» дома.