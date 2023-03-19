Валерий Карпин прибыл на сбор национальной команды России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прибыл на сбор национальной команды в Новогорске. Об этом сообщила пресс-служба сборной России.
Сразу после победного матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:0) главный тренер «Ростова» отправился на базу национальной команды. Значительное количество футболистов, которые уже сыграли свои матчи в этом туре, приступили к первой тренировке мартовского сбора.
Напомним, на мартовском сборе, который стартовал сегодня, 19 марта, у сборной России запланированы две товарищеские встречи. В четверг, 23 марта, подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Ирана в Тегеране, а в воскресенье, 26 марта, сыграют со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.
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