«Краснодар-2» потерпел поражение от махачкалинского «Динамо» в матче Первой лиги

Сегодня, 19 марта, на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске состоялся матч 23-го тура Мелбет Первой лиги. Играли махачкалинское «Динамо» и «Краснодар-2». Финальный свисток Кирилла Силантьева зафиксировал победу домашней команды со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 57-й минуте, его автором стал полузащитник махачкалинской команды Залимхан Юсупов.

«Динамо» набрало 33 очка и поднялось на девятую строчку турнирной таблицы Мелбет Первой лиги. В следующем туре махачкалинцы сыграют в гостях с тольяттинским «Акроном» (26 марта), а затем встретятся с «Балтикой» дома (2 апреля).

«Краснодар-2» с 14 очками является единоличным аутсайдером Мелбет Первой лиги, занимая 14-е место. В следующем туре команда сыграет с «Родиной» дома (26 марта).