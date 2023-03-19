Александр Мостовой объяснил, за счёт чего ЦСКА обыграл «Зенит»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о победе московского ЦСКА в матче с «Зенитом» (1:0) в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Поле сыграло на руку армейцам. Запредельная мотивация и самоотдача бросались в глаза. Клаудиньо сегодня сыграл безобразно: везде опаздывал и проигрывал борьбу. Когда на поле вышел Чистяков, начались такие провалы в обороне. В пропущенном мяче он бросился на Облякова — зачем? Бросаться надо в последний момент. Преимущество ЦСКА было в поле, заслуженная победа», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Единственный гол в этой встрече забил нападающий армейцев Фёдор Чалов, поразивший ворота Михаила Кержакова ударом из-за пределов штрафной.