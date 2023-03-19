Александр Мостовой объяснил, за счёт чего ЦСКА обыграл «Зенит»
Поделиться
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о победе московского ЦСКА в матче с «Зенитом» (1:0) в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Поле сыграло на руку армейцам. Запредельная мотивация и самоотдача бросались в глаза. Клаудиньо сегодня сыграл безобразно: везде опаздывал и проигрывал борьбу. Когда на поле вышел Чистяков, начались такие провалы в обороне. В пропущенном мяче он бросился на Облякова — зачем? Бросаться надо в последний момент. Преимущество ЦСКА было в поле, заслуженная победа», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Единственный гол в этой встрече забил нападающий армейцев Фёдор Чалов, поразивший ворота Михаила Кержакова ударом из-за пределов штрафной.
Новость по темеЦСКА одержал победу над «Зенитом» в РПЛ впервые с 2018 года
Комментарии
- 19 марта 2023
-
22:34
-
22:31
-
22:28
-
22:25
-
22:23
-
22:16
-
22:13
-
22:13
-
22:09
-
22:09
-
22:03
-
22:02
-
22:00
-
22:00
-
21:56
-
21:52
-
21:52
-
21:50
-
21:46
-
21:43
-
21:38
-
21:38
-
21:38
-
21:30
-
21:30
-
21:29
-
21:27
-
21:13
-
21:09
-
21:05
-
21:01
-
20:51
-
20:32
-
20:28
-
20:23
Партнерский контент