ЦСКА одержал победу над «Зенитом» в РПЛ впервые с 2018 года
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Сегодня, 19 марта, завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА одержал минимальную победу над «Зенитом» со счётом 1:0. Армейцы одержали верх над санкт-петербургским клубом в рамках чемпионата впервые с 2018 года.
В последний раз московская команда обыгрывала «Зенит» в 2018 году в рамках 14-го тура РПЛ — 2:0. Голами в составе армейцев отметились Фёдор Чалов и Арнор Сигурдссон. С тех пор «Зенит» семь раз одерживал верх, один раз была зафиксирована ничья.
Победа над сине-бело-голубыми позволила подопечным Владимира Федотова набрать 35 очков и сравняться с московским «Динамо», которое занимает четвёртое место. В следующем туре армейцы сыграют с «Факелом», встреча состоится 2 апреля.
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