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Полузащитник ЦСКА Обляков: Кубок России? Хочется уже выиграть какой-нибудь трофей

Полузащитник ЦСКА Обляков: Кубок России? Хочется уже выиграть какой-нибудь трофей
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Футболист ЦСКА Иван Обляков рассказал, что хочет выиграть с командой Фонбет Кубок России.

«Главная мотивация — Кубок России? Мотивация — выигрывать в каждом матче. Конечно, тяжело такой отрыв в чемпионате отыграть, но всё равно стараемся играть и выигрывать. Что касается Кубка, то хочется уже выиграть какой-нибудь трофей. Всё равно приятно побеждать», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА в Фонбет Кубке России сыграет с «Крыльями Советов» в полуфинале Пути РПЛ. Первый матч между командами в Самаре завершился со счётом 2:2. Ответный пройдёт 2 апреля в Москве. Действующим победителем турнира является «Спартак». Финал Кубка России пройдёт в июне на стадионе «Лужники».

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