Иван Обляков: всегда хочется играть за сборную России

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился впечатлениями от вызова в национальную команду России на мартовский сбор.

«Всегда хочется играть за сборную России. Обидно ли, что не вызывали раньше? Просто надо доказывать и работать ещё сильнее», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сегодня, 19 марта, завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимал «Зенит» на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра завершилась минимальной победой армейцев — 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий ЦСКА Фёдор Чалов после передачи Ивана Облякова на 72-й минуте, который реализовал момент ударом из-за пределов штрафной.