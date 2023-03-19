«Фрайбург» упустил победу в матче Бундеслиги с «Майнцем»

Завершился матч 25-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Майнц» и «Фрайбург». Команды играли на стадионе «Мева-Арена» в Майнце (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бастианом Данкертом. Итоговый счёт — 1:1.

В составе «Фрайбурга» гол на счету японского полузащитника Рицу Доана. Он отличился на 55-й минуте встречи. Его ассистентом выступил нападающий Михаэль Грегорич. На 90+6-й минуте счёт сравнял нападающий хозяев Карим Онисиво.

«Фрайбург» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 46 очков после 25 матчей. «Майнц» находится на девятой строчке. Команда заработала 37 очков. В чемпионате Германии лидирует дортмундская «Боруссия». Подопечные Эдина Терзича набрали 53 очка.