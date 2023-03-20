Осинькин высказался о высокой игре голкипера «Крыльев» Ломаева

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о высокой игре голкипера Ивана Ломаева.
«Ломаев играет высоко? Проводился ли анализ первого пропущенного гола с ЦСКА? Есть детали в этих ситуациях. Но мы должны говорить о моментах, когда мы можем потерять мяч, а не о случайностях, которые произошли. Если вы смотрите современный футбол, то многие команды играют современно, играют через вратарей. Тур назад была ошибка у Песьякова. Я уверен, что в том матче, после этой ошибки, Карпин не сказал голкиперу, чтобы он забрался назад, в глубину, в ворота, не помогал развитию атаки.
В какой-то мере Ваня заигрывается. Мы понимаем, напоминаем ему об этом. Но сказать, что он всё неправильно делает – нельзя. На наших защитников было давление один в один. В этой ситуации правильно играть через вратаря, чтобы был лишний игрок при розыгрыше. Мы постоянно ведём анализ, хотим, чтобы его умение распознавать ситуацию помогало команде», — приводит слова Осинькина официальный сайт «Крыльев Советов».
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