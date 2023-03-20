Хави прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Реалом» в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу в матче 26-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (2:1).
«Мы доминировали, создали больше моментов. Я ухожу довольным. Команда исчерпала себя и поработала в защите и атаке. Для нас это очень важная победа. Я думаю, что мы были хороши. Я думаю, что у мы больше контролировали матч. Они знали, как выйти из высокого давления. Пропущенный гол от «Реала» стал результатом нашей концептуальной ошибки. Я думаю, что в целом мы были лучше.
У меня до последнего момента были сомнения кого выбрать — Серджи Роберто или Франка Кессье. В итоге всё получилось очень хорошо, потому что оба забили», — приводит слова Хави Marca.
После 26 туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 68 очков. «Реал» занимает второе место, записав в свой актив 56 очков.
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