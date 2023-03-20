Сергей Пиняев: подвал таблицы? Не исключаем никакие варианты

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев поделился эмоциями после победы над «Краснодаром» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Москвичи одолели «быков» со счётом 3:2.

«Почему не пробил по воротам, когда обыграл всех защитников в концовке матча? Хотел ещё обыграть и пробить в пустые. Но, когда прокинул, увидел, что угол острый, и стал простреливать. Мне кричали. Но там было много защитников, нашим ребятам было тяжело. Жаль, упустили такой момент.

Что произошло в перерыве? Поговорили, решили, что так играть нельзя. Надо всё менять — настрой прежде всего. Мы играли спустя время перед нашими болельщиками.

Просто эмоциональная история или сыграли свою роль замены? И замены, конечно. Глушенков вышел и забил. Рифат Жемалетдинов усилил. Все ребята сделали хороший объём работы. Победа заслуженна, у нас есть команда.

В подвал таблицы уже не смотрим? Не исключаем никакие варианты. Побеждать надо в каждом матче. Каждый матч как финал. Смотрим мы только на ближайшего соперника», – приводит слова Пиняева «РБ Спорт».