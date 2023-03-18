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Галактионов: Пиняев показывает, что у российского футбола есть будущее

Галактионов: Пиняев показывает, что у российского футбола есть будущее
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал выступления нападающего Сергея Пиняева за московский клуб.

«Сергей — один из тех игроков, который на сегодняшний день развивается, который показывает, что у российского футбола есть будущее. Иногда у него бывают матчи с перепадами. Но в любом случае это топ-приобретение для клуба, которое и даёт результат, и является инвестицией для дальнейшего прогресса и роста», — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.

18-летний Пиняев начал сезон в составе «Крыльев Советов», а в зимнее трансферное окно пополнил состав московской команды. За новый клуб молодой нападающий в шести встречах отличился один раз. Соглашение между сторонами подписано до декабря 2026 года (данные Transfermarkt).

Ранее российский специалист Леонид Слуцкий назвал Сергея Пиняева российским Винисиусом Жуниором.

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