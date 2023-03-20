Эрик тен Хаг: игрокам «МЮ» не нужен отдых, мы должны сохранять ритм

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признался, что у его команды не будет много отдыха в международную паузу, так как им необходимо сохранить тонус для оставшихся матчей сезона.

«Мои футболисты должны продолжать подготовку к следующим матчам, как и я. Игроки, которые будут отдыхать в международный перерыв, получат несколько дней отдыха, но не более. Он нам не нужен, некоторые выступят за свои страны. Поэтому, когда сезон возобновляется, «Манчестер Юнайтед» сохраняет ритм. Футболисты любят играть, у них есть силы», — приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте.

2 апреля «Манчестер Юнайтед» дома проведёт матч с «Ньюкаслом» в 29-м туре английской Премьер-лиги.

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом. Видеоролик: