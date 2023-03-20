Эрик тен Хаг: «МЮ» играет больше всех в Европе, но мы каждый раз показываем характер

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о победе команды над «Фулхэмом» (3:1) в матче четвертьфинала Кубка Англии.

«В очередной раз «Манчестер Юнайтед» показал характер, это не так просто. Моя команда провела больше всех матчей среди всех в Европе, мы играли каждый третий день, постоянно показывая свои индивидуальные качества, стойкость духа, желание победить.

С «Фулхэмом» было тяжело, но мы и не ожидали ничего другого, ведь это хорошая команда. Мы должны сами быть в отличной форме, чтобы их переиграть», — приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте.

В полуфинале турнира манкунианцы сыграют с «Брайтон энд Хоув Альбион». Матч состоится 22–23 апреля.

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом. Видеоролик: