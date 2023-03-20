Эрик тен Хаг: «МЮ» играет больше всех в Европе, но мы каждый раз показываем характер

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о победе команды над «Фулхэмом» (3:1) в матче четвертьфинала Кубка Англии.
«В очередной раз «Манчестер Юнайтед» показал характер, это не так просто. Моя команда провела больше всех матчей среди всех в Европе, мы играли каждый третий день, постоянно показывая свои индивидуальные качества, стойкость духа, желание победить.
С «Фулхэмом» было тяжело, но мы и не ожидали ничего другого, ведь это хорошая команда. Мы должны сами быть в отличной форме, чтобы их переиграть», — приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте.
В полуфинале турнира манкунианцы сыграют с «Брайтон энд Хоув Альбион». Матч состоится 22–23 апреля.
13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом. Видеоролик:
- 20 марта 2023
-
10:39
-
10:30
-
10:26
-
10:25
-
10:10
-
10:10
-
10:08
-
10:00
-
09:56
-
09:50
-
09:48
-
09:38
-
09:33
-
09:32
-
09:30
-
09:28
-
09:19
-
09:16
-
09:13
-
09:08
-
09:00
-
08:48
-
08:30
-
08:29
-
08:03
-
07:52
-
07:47
-
07:26
-
07:16
-
06:46
-
06:28
-
06:14
-
05:56
-
05:43
-
05:37