Дивеев — о матче с «Зенитом»: из-за травмы даже было больно говорить — сразу било в бок

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о своей травме, полученной в первом тайме матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:0). Напомним, Дивеев был заменён на Кирилла Набабкина. При этом для Игоря матч с «Зенитом» стал первым за полгода — ранее игрок восстанавливался после перелома большеберцовой кости.

«Из-за травмы мне было даже больно говорить и подсказывать — сразу било в бок. Играл на уколах? Нет. Если говорить про прошлую травму, то всё отлично», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Дивеев принял участие в 13 матчах нынешнего сезона, в которых забил гол и отдал результативную передачу. Соглашение между Игорем и ЦСКА рассчитано до лета 2024 года.