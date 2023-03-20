Дивеев — о матче с «Зенитом»: из-за травмы даже было больно говорить — сразу било в бок
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о своей травме, полученной в первом тайме матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:0). Напомним, Дивеев был заменён на Кирилла Набабкина. При этом для Игоря матч с «Зенитом» стал первым за полгода — ранее игрок восстанавливался после перелома большеберцовой кости.
«Из-за травмы мне было даже больно говорить и подсказывать — сразу било в бок. Играл на уколах? Нет. Если говорить про прошлую травму, то всё отлично», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Дивеев принял участие в 13 матчах нынешнего сезона, в которых забил гол и отдал результативную передачу. Соглашение между Игорем и ЦСКА рассчитано до лета 2024 года.
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