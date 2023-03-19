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«Подумал, что был щелчок». Дивеев ответил на вопрос о своей травме

«Подумал, что был щелчок». Дивеев ответил на вопрос о своей травме
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал свою травму, полученную в первом тайме матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:0). Вместо него на поле по позиции вышел Кирилл Набабкин.

«Пока не знаю, что со мной — завтра будет МРТ. Что случилось? Было единоборство с Кассьеррой — я врезался в него. У меня ушиб тазобедренного сустава, что ли… Подумал, что был щелчок. Но честно — не помню. Пытался играть дальше, но после любого ускорения или единоборства было больно», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Для Дивеева выход в стартовом составе с «Зенитом» был первым за последние полгода. Ранее футболист восстанавливался после перелома большеберцовой кости.

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