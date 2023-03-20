Дюпра: Мбаппе должен быть капитаном Франции. Он лучший игрок в мире и лидер поколения

Бывший главный тренер нескольких французских клубов Паскаль Дюпра заявил, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе должен стать новым капитаном сборной Франции, так как он является лучшим футболистом в мире и лидером нового поколения.

«Капитан сборной Франции? Килиан Мбаппе. Нельзя поступить иначе, потому что он лучший игрок в мире, у него есть харизма, он лидер нового поколения», — приводит слова Дюпра RMC Sport.

Напомним, ранее капитаном сборной Франции являлся вратарь лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис, однако после чемпионата мира 2022 года в Катаре голкипер объявил о завершении карьеры в национальной команде. Имя нового капитана французов ещё не было объявлено, однако главный тренер трёхцветных Дидье Дешам положительно отзывался о Мбаппе в качестве претендента на повязку.

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