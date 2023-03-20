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Дженнаро Гаттузо сравнил Хвичу Кварацхелию с легендарным игроком «Манчестер Юнайтед»

Дженнаро Гаттузо сравнил Хвичу Кварацхелию с легендарным игроком «Манчестер Юнайтед»
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Бывший главный тренер итальянского «Наполи» Дженнаро Гаттузо сравнил грузинского нападающего неаполитанцев Хвичу Кварацхелию с легендарным футболистом «Манчестер Юнайтед» Джорджем Бестом.

«Кварацхелия? Это всё равно что снова увидеть Беста. Он делает невероятные вещи с невероятной лёгкостью. «Наполи» — это команда, которая меня впечатляет, они играют в футбол мечты», — приводит слова Гаттузо Football Italia.

22-летний Кварацхелия забил 14 голов и сделал 16 результативных передач в 30 матчах за «Наполи» в текущем сезоне. Грузинский нападающий проводит лишь первый сезон в карьере на уровне топ-5 европейских лиг. Ранее Кварацхелия играл в чемпионате России за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

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