Хавбек «Барселоны» Роберто: 12 очков — солидное преимущество, всё в наших руках

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто, ставший автором гола в матче 26-го тура с мадридским «Реалом», прокомментировал победу в этой встрече.

Теперь всё в руках «Барселоны», ведь 12 очков — солидное преимущество. Однако нам предстоит сыграть ещё много матчей, поэтому «Реал» будет сражаться до последнего.

Победить Мадрид — особый момент, рад, что наши болельщики наслаждаются этой победой. Здорово, что мы с Кессье забили. Не имеет значения, играешь ты в стартовом составе или выходишь со скамейки, ты должен работать во благо команды.

«Барселона» — моя жизнь, я играю здесь с 14 лет. Спасибо всем, кто верил и поддерживал меня», — приводит слова Роберто AS.

Видеообзор. «Барселона» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 26-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.