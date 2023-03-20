Хавбек «Барселоны» Роберто: 12 очков — солидное преимущество, всё в наших руках

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто, ставший автором гола в матче 26-го тура с мадридским «Реалом», прокомментировал победу в этой встрече.
Теперь всё в руках «Барселоны», ведь 12 очков — солидное преимущество. Однако нам предстоит сыграть ещё много матчей, поэтому «Реал» будет сражаться до последнего.
Победить Мадрид — особый момент, рад, что наши болельщики наслаждаются этой победой. Здорово, что мы с Кессье забили. Не имеет значения, играешь ты в стартовом составе или выходишь со скамейки, ты должен работать во благо команды.
«Барселона» — моя жизнь, я играю здесь с 14 лет. Спасибо всем, кто верил и поддерживал меня», — приводит слова Роберто AS.
Видеообзор. «Барселона» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 26-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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