Игроки «Зенита» сделают пожертвования в пользу пострадавших при землетрясениях в Турции

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался о товарищеском матче сине-бело-голубых с турецким «Фенербахче» и сообщил, что футболисты петербуржцев сделают пожертвования в помощь пострадавшим после разрушительных землетрясений в Турции.

«Генеральный директор сказал, что надо ехать показывать хороший, качественный футбол и выигрывать. Как и любой другой матч, он будет для нас очень важным. Я поддерживаю, что все собранные средства будут направлены на благотворительность. В Турции случилась страшная ситуация, и надо помочь. Мы от команды тоже внесём свои средства», — приводит слова Кругового «РИА Новости Спорт».

Товарищеский матч «Зенита» и «Фенербахче» состоится 23 марта в Стамбуле.