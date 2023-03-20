Игроки «Зенита» сделают пожертвования в пользу пострадавших при землетрясениях в Турции
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался о товарищеском матче сине-бело-голубых с турецким «Фенербахче» и сообщил, что футболисты петербуржцев сделают пожертвования в помощь пострадавшим после разрушительных землетрясений в Турции.
«Генеральный директор сказал, что надо ехать показывать хороший, качественный футбол и выигрывать. Как и любой другой матч, он будет для нас очень важным. Я поддерживаю, что все собранные средства будут направлены на благотворительность. В Турции случилась страшная ситуация, и надо помочь. Мы от команды тоже внесём свои средства», — приводит слова Кругового «РИА Новости Спорт».
Товарищеский матч «Зенита» и «Фенербахче» состоится 23 марта в Стамбуле.
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