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Форвард «Оренбурга» Воробьёв ответил, в чём секрет успешной игры команды в домашних матчах

Форвард «Оренбурга» Воробьёв ответил, в чём секрет успешной игры команды в домашних матчах
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Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв ответил, в чём заключаются причины успешной игры команды в домашних матчах чемпионата России.

«Почему так успешно играем дома и в чём секрет? Топовые болельщики у нас — это первое. Второе, как говорится, дома и стены родные помогают! Всё зависит от психологии. На выезде плохо играем — это сидит в головах. На «Сочи» настроились по-другому. Каждый подумал, и заслуженно 4:0 победили. Будем дальше работать и на выезде наладим свою игру», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Оренбург» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. По количеству очков в домашних матчах клуб занимает второе место — 25 баллов в 10 играх.

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