Алексей Игонин: есть опасения насчёт чемпионства «Зенита» в РПЛ

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о поражении сине-бело-голубых от ЦСКА (0:1) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Игра «Зенита» вчера разочаровала. На мой взгляд, команда недостаточно эмоционально подошла к матчу. Скорее всего, это связано с тем, что происходит в турнирной таблице. Возможно, и с неудачным выступлением «Спартака». Не хватает эмоций, чтобы выходить на такие матчи. А уж если это матч с ЦСКА в Москве, то хотелось бы ещё больше эмоций. Критика сейчас обращена не в отношении качества игроков, а в отношении того, что необходимо настраивать себя на подобные игры — стараться выдавать максимум. При правильной игре соперника виден в том числе и кадровый вопрос. На самом деле не так просто выигрывать такие игры.

Не сказал бы, что «Зенит» оказался не готов ко второй части сезона. Эта часть всегда сложнее, потому что в первой части соперники не так хорошо знают сильные и слабые стороны — сопротивляться сложнее. А во второй соперники уже более правильно определяют сильные стороны — находят возможность их нейтрализовать.

Может ли «Зенит» упустить чемпионство? Это зависит от результатов. В прошлой игре пропустили по сути автогол — могли и выигрывать. А соперники тоже теряют очки. Но если нет мотивации, то выиграть чемпионат невозможно. Поэтому всё-таки есть опасения насчёт чемпионства «Зенита» в чемпионате. Надо обратить внимание на фактор ответственности перед матчами», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.