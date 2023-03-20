Валерий Масалитин: чудо-удар Чалова помог ЦСКА победить «Зенит». Интрига в РПЛ жива

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу армейцев над «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
«ЦСКА победил — это очень хорошо как для команды, так и для положения в турнирной таблице. Есть хоть какая-то интрига — она жива. Если бы выиграл «Зенит», то на ней можно было бы ставить крест. Шансов у преследователей мало, но на бумаге они сохраняются.
ЦСКА хорошо играл в первом тайме, сумел навязать свою игру. Средняя линия не давала сыграть «Зениту» так, как они привыкли. Хороший матч провёл Мойзес, практически выключив Малкома из игры. Рано его встречал, был хорош в единоборствах. Нападающие справились со своей задачей — не давали защитникам «Зенита» развивать атаки, находили слабые места в связке Родригао — Ренан. Сказалось отсутствие Барриоса — заменить такого игрока «Зениту» не удалось.
Во втором тайме у ЦСКА закончились силы, отдали центр поля «Зениту». Отсюда появилось преимущество гостей — давление и моменты. Чудо-удар Чалова помог ЦСКА победить. Дома стены помогают — в концовке выручили штанги, где-то выручил Акинфеев. На морально-волевых довели матч до победы», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.
- 20 марта 2023
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