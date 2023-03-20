«Арис» — АЕК: Кокорин отдал голевую передачу
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Продолжается матч 28-го тура чемпионата Кипра, в котором «Арис» встречается с АЕКом. Игра проходит в Лимасоле на «Альфамега Стэдиум» — домашнем стадионе «Ариса». На момент написания новости счёт 2:0 в пользу хозяев.
Российский нападающий Александр Кокорин открыл счёт на 10-й минуте встречи. На 58-й минуте Кокорин отметился голевой передачей на Янника Гомиса.
Напомним, в прошлом матче «Арис» сыграл вничью с «Пафосом», а Кокорин забил с пенальти. Александр выступает за кипрский клуб на правах аренды из итальянской «Фиорентины». Соглашение с клубом рассчитано до ближайшего лета.
«Арис» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 54 очка после 27 матчей. Турнирную таблицу возглавляет АПОЭЛ — 60 очков.
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