Баллак: «Байер» — на высочайшем уровне

Экс-игрок сборной Германии Михаэль Баллак прокомментировал исход центрального матча 25-го тура чемпионата Германии «Байер» – «Бавария», который завершился победой хозяев со счётом 2:1, отметив впечатляющую форму команды из Леверкузена.
«Вы видите, что ребята в хорошей физической форме, что они могут поддерживать высочайший темп, играя каждые три дня, что говорит о правильной тренировочной нагрузке и контроле. Если учесть сложный календарь, мы вправе говорить о высочайшем уровне подготовки леверкузенской команды и, конечно же, о высокой квалификации её тренера.
Они хорошо и компактно защищались, быстро переключались между фазами и высоко прессинговали. Они продемонстрировали всё, что требуется в современном футболе от команды на высоком уровне. Нужно быть в отличной физической форме, чтобы иметь возможность соответствовать этим требованиям. Кроме того, у «Байера» есть игроки, Вирц, например, которые могут правильно распоряжаться мячами в решающие моменты», – сказал Баллак в эфире стримингового канала DAZN.
Отметим, что «Байер» смог переломить ход матча с «Баварией», пропустив первым в середине первого тайма и заработав два пенальти после перерыва – оба реализовал Эксекиэль Паласиос. Таким образом, «фармацевты» выиграли шестой из семи последних официальных матчей и поднялись в Бундеслиге на восьмую строчку турнирной таблицы.
Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии»:
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