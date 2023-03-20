Бушманов назвал игрока «Зенита», отсутствие которого сказалось на результатах команды

Бывший футболист «Спартака» и ЦСКА Евгений Бушманов назвал причину поражения «Зенита» армейцам (0:1) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги и вылет от «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти) в 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути регионов.

«Наверное, у «Зенита» есть проблемы. Наверное, они не планировали вылетать из Кубка на такой ранней стадии. Понятно, что Вильмар Барриос — важнейший игрок, который обеспечивает баланс между атакой и обороной. Когда он получил травму, начались большие проблемы. Это было заметно и в матче с «Динамо», и с ЦСКА.

С другой стороны, гандикап в чемпионате большой. Команда видит, что «Спартак» теряет очки, а «Ростов» вряд ли сможет реально конкурировать за чемпионство», — приводит слова Бушманова «КП Спорт».