Бушманов: видно, что «Зенит» сильнее всех в России. Поэтому не хватает мотивации

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением об игре санкт-петербургского «Зенита» после возобновления сезона.
«Надел ли уже «Зенит» короны на голову? Такая проблема тоже есть, и она главная для Семака. Соперники не помогают решить эту проблему. Дистанция до второго места только увеличивается, несмотря на то что «Зенит» теряет очки. У «Зенита» сейчас не лучшая готовность. Форму набирают по ходу официальных матчей.
Теряет ли Семак контроль над командой из-за отсутствия мотивации? Честно говоря, я этого не вижу. Есть общая ситуация в чемпионате и отсутствие еврокубков. Всё это влияет на команду. Видно, что «Зенит» сильнее всех в России, и нет реальных конкурентов. Поэтому не хватает мотивации. А Семак очень здорово управляет командой. Не случайно они выиграли четыре чемпионата подряд. Могут и пятый выиграть», — приводит слова Бушманова «КП Спорт».
- 20 марта 2023
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