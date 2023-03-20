Динияр Билялетдинов: у «Зенита» не всё в порядке, команды подбирают к нему ключики
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Бывший российский полузащитник Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от выступления московского «Спартака» в оставшихся матчах сезона, а также оценил игру санкт-петербургского «Зенита».
«Я думаю, у «Спартака» максимальные задачи. Команда будет за Кубок бороться и в чемпионате. У «Зенита» тоже не всё в порядке, как мы видим. Натужная победа над «Химками», натужная игра с ЦСКА. То есть не всё хорошо, большинство команд подбирают ключики к «Зениту». Я думаю, «Спартак» от матча к матчу будет идти и набирать очки», — сказал Билялетдинов в интервью «Евро-Футбол.Ру».
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 48 очков в 20 матчах. «Спартак» находится на третьем месте с 40 очками.
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