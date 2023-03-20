Арбитр Федотов: не знаю, зачем Левников удалил Смольникова в матче «Локо» — «Краснодар»

Футбольный арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Кирилла Левникова в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Краснодар» (3:2).
«На 72-й минуте Левников неверно показал вторую жёлтую карточку Смольникову. Арбитр всё это время смотрел на мяч, так что эпизод остался у него за спиной — значит, ему подсказали. Но это всё же вторая жёлтая, и такие подсказки были ни к чему — безрассудных действий и чего-либо ещё не было. Шла борьба за позицию, игрок «Краснодара» держал руками Смольникова, тот хотел оторваться и с помощью рук просто отодвинул соперника, который затем оступился и упал. Не знаю, что там донесли до Левникова и зачем он удалил футболиста «Локомотива», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 20 марта 2023
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