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Габулов считает, что в РПЛ сохраняется интрига

Габулов считает, что в РПЛ сохраняется интрига
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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов считает, что в Российской Премьер-Лиге сохраняется интрига.

«Интрига, безусловно, есть. Всё зависит от того, насколько быстро «Зенит» выйдет из состояния спада. Возможно, он краткосрочен, а может быть, это только начало чего-то более сложного. Если предстоящие матчи питерцам выиграть не удастся, то нас ждёт интересный отрезок в РПЛ.

Но интрига ещё зависит от команд-преследователей, они не могут играть стабильно и агрессивно набирать очки. Это подогревало бы интригу ещё больше. Так что в розыгрыше ещё 30 очков, и в течение этих десяти матчей может произойти всё что угодно. Поэтому никогда нельзя говорить, что всё уже решено, когда чемпионат математически не окончен», — сказал Габулов RT.

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