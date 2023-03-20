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Габулов: определённый игровой спад у «Зенита» наблюдается

Габулов: определённый игровой спад у «Зенита» наблюдается
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Бывший российский вратарь Владимир Габулов оценил игру санкт-петербургского «Зенита».

«Определённый игровой спад у «Зенита», конечно, наблюдается. Он отразился на итоговых результатах. Это нормально. Ни одна команда в мире не может пройти сезон без игрового и результативного спада», — сказал Габулов RT.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков в 20 матчах. Команда опережает на семь очков «Ростов», идущий вторым. «Зенит» вылетел из Кубка России, проиграв «Динамо» в серии послематчевых пенальти, а также с минимальным счётом уступил ЦСКА в чемпионате. В следующем матче команда из Санкт-Петербурга встретится с екатеринбургским «Уралом».

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