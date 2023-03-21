Суперкомпьютер предсказал победителя Лиги чемпионов сезона-2022/2023

Суперкомпьютер компании Five Thirty Eight сделал прогноз победителя текущего розыгрыша Лиги чемпионов исходя из жеребьёвки последних этапов турнира. По мнению машины, долгожданную победу в соревновании одержит английский «Манчестер Сити» с вероятностью в 29%.
Вторым клубом, который может претендовать на победу в самом престижном европейском клубном турнире, является «Наполи» — шансы на их триумф компьютер оценивает в 19%. Замыкает тройку лидеров мюнхенская «Бавария» (17%).
Фото: Сайт статистики fivethirtyeight.com
Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов встретятся следующие пары: «Бенфика» — «Интер», «Манчестер Сити» — «Бавария», «Реал» — «Челси» и «Милан» — «Наполи». Первые матчи пройдут 11 и 12 апреля, ответные — 18-го и 19-го числа.
Беспорядки в Неаполе в преддверии матча Лиги чемпионов:
- 21 марта 2023
-
00:20
-
00:19
-
00:01
- 20 марта 2023
-
23:57
-
23:42
-
23:34
-
23:24
-
23:12
-
23:06
-
22:59
-
22:58
-
22:52
-
22:45
-
22:44
-
22:40
-
22:30
-
22:24
-
22:21
-
22:20
-
22:15
-
22:10
-
22:01
-
22:00
-
21:55
-
21:52
-
21:46
-
21:33
-
21:30
-
21:28
-
21:17
-
21:15
-
21:11
-
21:05
-
21:05
-
21:00