Суперкомпьютер предсказал победителя Лиги чемпионов сезона-2022/2023

Суперкомпьютер компании Five Thirty Eight сделал прогноз победителя текущего розыгрыша Лиги чемпионов исходя из жеребьёвки последних этапов турнира. По мнению машины, долгожданную победу в соревновании одержит английский «Манчестер Сити» с вероятностью в 29%.

Вторым клубом, который может претендовать на победу в самом престижном европейском клубном турнире, является «Наполи» — шансы на их триумф компьютер оценивает в 19%. Замыкает тройку лидеров мюнхенская «Бавария» (17%).

Фото: Сайт статистики fivethirtyeight.com

Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов встретятся следующие пары: «Бенфика» — «Интер», «Манчестер Сити» — «Бавария», «Реал» — «Челси» и «Милан» — «Наполи». Первые матчи пройдут 11 и 12 апреля, ответные — 18-го и 19-го числа.

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