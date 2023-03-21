Адвокат Алвеса: Дани участвует в футбольных матчах в тюрьме и раздаёт автографы

Бразильский защитник Дани Алвес участвует в футбольных матчах в тюрьме.
Как сообщает Servimedia, бывший игрок «Барселоны» инициирует проведение матчей между заключёнными на территории тюрьмы. В одном из них бразилец забил два мяча. В связи с проведением матчей число запросов заключённых на спортивную форму выросло в четыре раза.
Также отмечается, что Алвес очень хорошо ладит со своими сокамерниками и раздаёт автографы другим правонарушителям. Эту информацию подтвердила адвокат футболиста Мираида Пуэнтес. Она также опровергла новости о том, что Алвес может днями не есть после расставания с женой.
Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии с января находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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