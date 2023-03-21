Карпин — о скандале в Эстонии: присутствуют мысли, что мир окончательно сошёл с ума

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о скандале из-за встречи с эстонскими футболистами.

«В Эстонии на ужине было всего два футболиста. Были и экс-футболисты. Дело даже не в этом, там никто не шёл как футболист и как тренер. Просто собрались старые знакомые. Присутствуют мысли, что мир окончательно сошёл с ума.

Касаясь конкретно этой ситуации в Эстонии, в конце концов всё вернётся на круги своя, должно время какое-то пройти. У кого-то крыша встанет на место, у кого-то всё равно не встанет. Это жизнь, переживали и не такие вещи», – сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Фабрика Футбола».

Напомним, главный тренер сборной России и «Ростова» поужинал с игроками сборной Эстонии, местные болельщики их за это осудили. Позже эстонские игроки извинились за встречу с Карпиным. Премьер-министр Эстонии также раскритиковала игроков сборной за общение с российским специалистом.