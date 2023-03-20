Валерий Карпин: иногда хочется плюнуть на всё, послать всех и уехать
Поделиться
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о демотивирующих ситуациях. Он рассказал, как воспринимает высказывания других людей.
«Иногда бывает, что опускаются руки после заявления каких-то людей — футбольных, нефутбольных; депутатов, условно. И хочется плюнуть на всё, послать всех и уехать. Как преодолеваю такие моменты? Переключаюсь на работу. Работа заключается не только в том, чтобы выйти на бровку в день матча. Есть миллион вопросов. Грубо говоря, есть 25 детей, пускай они и 30–35-летние. Каждый день у кого-то какие-то проблемы. Каждый день, в любую секунду есть чем заняться. Это отвлекает от всего остального», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Фабрика Футбола».
Комментарии
- 21 марта 2023
-
00:20
-
00:19
-
00:01
- 20 марта 2023
-
23:57
-
23:42
-
23:34
-
23:24
-
23:12
-
23:06
-
22:59
-
22:58
-
22:52
-
22:45
-
22:44
-
22:40
-
22:30
-
22:24
-
22:21
-
22:20
-
22:15
-
22:10
-
22:01
-
22:00
-
21:55
-
21:52
-
21:46
-
21:33
-
21:30
-
21:28
-
21:17
-
21:15
-
21:11
-
21:05
-
21:05
-
21:00
Партнерский контент