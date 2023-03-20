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Валерий Карпин: иногда хочется плюнуть на всё, послать всех и уехать

Валерий Карпин: иногда хочется плюнуть на всё, послать всех и уехать
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о демотивирующих ситуациях. Он рассказал, как воспринимает высказывания других людей.

«Иногда бывает, что опускаются руки после заявления каких-то людей — футбольных, нефутбольных; депутатов, условно. И хочется плюнуть на всё, послать всех и уехать. Как преодолеваю такие моменты? Переключаюсь на работу. Работа заключается не только в том, чтобы выйти на бровку в день матча. Есть миллион вопросов. Грубо говоря, есть 25 детей, пускай они и 30–35-летние. Каждый день у кого-то какие-то проблемы. Каждый день, в любую секунду есть чем заняться. Это отвлекает от всего остального», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Фабрика Футбола».

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