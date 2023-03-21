Антонио Конте утратил контроль над раздевалкой «Тоттенхэма» — TalkSport

У главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте испортились отношения с некоторыми опытными игроками клуба, сообщает TalkSport в своём «твиттере».

По данным источника, специалист утратил контроль над командой. При этом отмечается, что эти проблемы возникли ещё до матча с «Саутгемптоном» (3:3).

Напомним, после матча с «Саутгемптоном» Конте обвинил игроков в эгоизме и заявил, что они не способны побеждать.

После этого появилась информация, что руководство «Тоттенхэма» планирует уволить Конте в ближайшее время. Это может произойти уже на этой неделе.

Напомним, Конте возглавляет «Тоттенхэм» с 2021 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2023 года. На данный момент «Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 49 очков.

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