Данил Глебов: когда «Ростов» прибивали судьи, что-то никто ничего не говорил

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил на вопросы об итогах двух третей чемпионата и о судействе.
«Мы не знаем, выше какого максимума можем прыгнуть. Делаем вещи плюс есть везение. Но удачу тоже надо заслужить.
Влияет ли транспортный фактор на игру? Кто-то из ребят, даже молодых, устаёт, ездить тяжело. Но это не проблема, наше дело — играть в футбол. Тем более, к нам тоже все ездят на поезде, на автобусе.
Если брать матч с «Химками», то как иначе оценивать эпизод с удалением, когда человек с прямой ноги просто убивает? А так — постоянно будут что-то говорить. Кто-то помогает. Когда «Ростов» прибивали судьи, что-то никто ничего не говорил. Пусть говорят, наше дело — тренироваться и играть.
Кто лучший игрок этих 20 туров в РПЛ? Комличенко», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».
После 20 туров «Ростов» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ — ростовчане на семь очков отстают от лидирующего «Зенита» и на очко опережают идущим третьим «Спартак».
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