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Алдонин: у «Балтики» есть всё для выхода в РПЛ

Алдонин: у «Балтики» есть всё для выхода в РПЛ
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о возможном выходе калининградской «Балтики» в Российскую Премьер-Лигу. Он считает, что команда этого заслуживает.

«Я не хотел бы загадывать, будет ли «Балтика» в РПЛ в следующем сезоне. Первая лига – очень тяжёлый чемпионат. Там сейчас на повышение в классе претендует не одна команда, поэтому очень-очень многое зависит от того, будут ли все лидеры калининградцев в строю, но я очень хочу, чтобы мой друг Сергей Игнашевич, болельщики «Балтики» и сама команда вышла в РПЛ.

Заслужили ли они повышение в классе? Дело совсем не в этом. «Алания» тоже пытается выйти в РПЛ несколько лет, но у них нет стадиона. Такая же проблема было у «Оренбурга» несколько лет назад. Но у «Балтики» есть все для выхода из Первой лиги – классный стадион и болельщики, они заслуживают этого», – приводит слова Алдонина Metaratings.

На «Балтику» пришло больше, чем на «Спартак» и ещё 4 матча РПЛ. Футбол России без Fan ID На «Балтику» пришло больше, чем на «Спартак» и ещё 4 матча РПЛ. Футбол России без Fan ID
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