Манчини не считает проход клубов Италии в 1/4 финала ЛЧ возрождением итальянского футбола

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отказался назвать проход «Наполи», «Интера» и «Милана» в четвертьфинал Лиги чемпионов возрождением итальянского футбола.

«Я бы не говорил о возрождении итальянского футбола после выхода наших команд в четвертьфинал Лиги чемпионов. Это было бы так, если бы там играли 33 итальянца. Но поскольку это невозможно, было бы достаточно и половины», — приводит слова специалиста ANSA.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» обыграл «Айнтрахт» (2:0, 3:0), «Интер» победил «Порту» (1:0, 0:0), а «Милан» прошёл «Тоттенхэм» (1:0, 0:0). В четвертьфинале «Наполи» и «Милан» сыграют друг с другом, а «Интер» встретится с «Бенфикой». Также на этой стадии состоятся матчи «Манчестер Сити» — «Бавария» и «Реал» — «Челси».