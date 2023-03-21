Манчини не считает проход клубов Италии в 1/4 финала ЛЧ возрождением итальянского футбола
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отказался назвать проход «Наполи», «Интера» и «Милана» в четвертьфинал Лиги чемпионов возрождением итальянского футбола.
«Я бы не говорил о возрождении итальянского футбола после выхода наших команд в четвертьфинал Лиги чемпионов. Это было бы так, если бы там играли 33 итальянца. Но поскольку это невозможно, было бы достаточно и половины», — приводит слова специалиста ANSA.
В 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» обыграл «Айнтрахт» (2:0, 3:0), «Интер» победил «Порту» (1:0, 0:0), а «Милан» прошёл «Тоттенхэм» (1:0, 0:0). В четвертьфинале «Наполи» и «Милан» сыграют друг с другом, а «Интер» встретится с «Бенфикой». Также на этой стадии состоятся матчи «Манчестер Сити» — «Бавария» и «Реал» — «Челси».
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