Фонсека: люди во Франции понятия не имеют о реальной ценности местного чемпионата
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Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека заявил, что французские болельщики недооценивают свой чемпионат, хотя тот является одним из лучших в Европе, по мнению португальского специалиста.
«Люди во Франции понятия не имеют о реальной ценности местного чемпионата и о том, каким он мог бы быть. Мы должны больше ценить чемпионат Франции, который, по моему мнению, является одной из лучших лиг в Европе. Это уже так, но если бы его ценили сильнее, то он бы с лёгкостью мог конкурировать с другими более признанными лигами», — приводит слова Фонсеки RMC Sport.
«Лилль» Паулу Фонсеки занимает шестую строчку в турнирной таблице французской Лиги 1 в текущем сезоне, набрав после 28 сыгранных матчей 49 очков.
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