Рой Ходжсон возглавил «Кристал Пэлас»
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«Кристал Пэлас» объявил о назначении Роя Ходжсона на пост главного тренера. Контракт сторон рассчитан до конца сезона-2022/2023, информирует официальный сайт клуба.
«Для меня большая честь вернуться в клуб, который всегда так много значил для меня, и получить важную задачу — изменить судьбу команды в этом сезоне. Наша единственная цель сейчас — начать выигрывать матчи и набирать очки, необходимые для сохранения прописки в АПЛ. «Кристал Пэлас» известен своим боевым духом, и я не сомневаюсь, что все наши болельщики будут сражаться вместе с нами, начиная с ближайшего матча с «Лестер Сити», — приводит слова Ходжсона пресс-служба лондонского клуба.
Отметим, что 75-летний специалист уже возглавлял «Кристал Пэлас» в период с 2017 по 2021 год.
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