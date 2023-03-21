Рой Ходжсон возглавил «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» объявил о назначении Роя Ходжсона на пост главного тренера. Контракт сторон рассчитан до конца сезона-2022/2023, информирует официальный сайт клуба.

«Для меня большая честь вернуться в клуб, который всегда так много значил для меня, и получить важную задачу — изменить судьбу команды в этом сезоне. Наша единственная цель сейчас — начать выигрывать матчи и набирать очки, необходимые для сохранения прописки в АПЛ. «Кристал Пэлас» известен своим боевым духом, и я не сомневаюсь, что все наши болельщики будут сражаться вместе с нами, начиная с ближайшего матча с «Лестер Сити», — приводит слова Ходжсона пресс-служба лондонского клуба.

Отметим, что 75-летний специалист уже возглавлял «Кристал Пэлас» в период с 2017 по 2021 год.