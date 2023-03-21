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«Хватит нести чепуху». Ротен жёстко раскритиковал главного тренера «ПСЖ»

«Хватит нести чепуху». Ротен жёстко раскритиковал главного тренера «ПСЖ»
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Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен жёстко раскритиковал главного тренера парижан Кристофа Галтье, который оправдал поражение в матче 28-го тура Лиги 1 с «Ренном» (0:2) тем, что вынужден был выставить на поле молодых игроков.

«Это уже не в первый раз. Он опять обвинил во всём молодёжь. Но это поражении, Кристоф, не вина молодёжи. Перестаньте нести нам чепуху. Это вы выбираете состав. Вы говорите мне о запасных, но на скамейке запасных сидит почти € 60 млн, если учитывать Экитике и Ренату Саншеша. А у остальных молодых игроков на скамейке тоже есть качество. Итак, у вас на скамейке € 60 млн, а вы, чёрт возьми, добрый вечер, почему-то выпускаете в старте Берната, который никогда не играл правого защитника и является левшой. Аномалия», — приводит слова Ротена RMC Sport.

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