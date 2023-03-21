«Реал» предложит за Осимхена € 80 млн и Начо Фернандеса — Calciomercato

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может продолжить карьеру в чемпионате Испании. В услугах нигерийского нападающего заинтересован мадридский «Реал», который готов предложить неаполитанцам € 80 млн и своего защитника Начо Фернандеса, информирует Calciomercato.

24-летний Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года, перейдя из «Лилля». В нынешнем сезоне нигерийский нападающий в 29 матчах во всех турнирах забил 25 голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года, но неаполитанцы готовят своему футболисту новый контракт.

Ранее интерес к Осимхену СМИ приписывали «Баварии», «ПСЖ», «Челси» и ряду других европейских топ-клубов.

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