Газзаев: я категорически против возвращения РПЛ к системе «весна-осень» — это шаг назад

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев поделился мнением о возможном переходе Российской Премьер-Лиги на систему «весна-осень» в связи с отсутствием еврокубковых матчей.
«Возвращение к системе «весна-осень» — абсолютно лишний вопрос. Никаких плюсов в этой системе не вижу. Необходимо оставить то, что есть — вся Европа играет по системе «осень-весна». И мы должны находиться в едином европейском календаре. В таком случае у команд в году два перерыва: зимний и летний. Клубы могут спокойно готовиться, чтобы показывать свою лучшую игру.
Что касается системы «весна-осень», то мы на протяжении десяти месяцев будем играть в непрерывном чемпионате. Играем летом, когда температура + 30–35 градусов.
В обоих случаях начинаем и заканчиваем чемпионат в декабре — здесь никаких минусов нет. Плюсы в системе «осень-весна» есть: команды хорошо готовятся. При системе «весна-осень» — во время чемпионатов мира и Европы — национальные первенства останавливаются на один месяц. Каждые два года нам нужно будет останавливать чемпионат в любом случае. Я не знаю, чья это идея вернуться к «весна-осень».
При нынешней системе игроки могут иметь два периода, чтобы отдохнуть и подготовиться. Я категорически против возвращения РПЛ к системе «весна-осень» — это шаг назад», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 21 марта 2023
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