Руслан Нигматуллин считает, что РПЛ будет невозможно вернуться к системе «весна-осень»

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что у Российской Премьер-Лиги мало шансов вернуться к системе «весна-осень».
«Я всегда выступал за систему «весна-осень» в РПЛ — мне это очень близко. Данная система выглядит гораздо логичнее: весной начали и в этот же календарный год закончили играть чемпионат. Часто бывает так, что первые полгода одна команда выглядит хорошо, а через три месяца мы уже видим совершенно другую картину.
Чемпионат из-за длительной зимней паузы получается рваным. Мы всегда играли именно так. Но я думаю, что к этой системе будет вернуться крайне тяжело, наверное, даже невозможно. Зачем вообще переходили? Наверное, чтобы играть в европейском стиле. Думаю, что сейчас всех футболистов устраивает нынешняя система проведения чемпионата — они имеют два больших отпуска в году. У нас в своё время такого не было», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 21 марта 2023
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