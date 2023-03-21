«Эльче» назначил четвёртого главного тренера за сезон

Испанский «Эльче» назначил на должность главного тренера Себастьяна Беккачече. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Себастьян стал четвёртым специалистом, назначенным на эту должность в сезоне-2022/2023. Ранее клуб возглавляли Франсиско Родригес, Хорхе Альмирон и Пабло Мачин.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Эльче» располагается на последней, 20-й строчке турнирной таблицы. Команда набрала 13 очков в 26 матчах. У других двух команд, идущих в зоне вылета, — «Альмерии» и «Валенсии» — по 26 баллов. 19 марта «Эльче» уступил «Сосьедаду» с минимальным счётом. В ближайшем матче испанской Примеры команда встретится с «Барселоной».

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.