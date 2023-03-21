Радченко — клубам РПЛ: если возник дискомфорт — переходите обратно на «весна-осень»

Бывший нападающий «Зенита», «Спартака» и испанского «Расинга» Дмитрий Радченко высказался о формате проведения Российской Премьер-Лиги.

«Когда играли по системе «весна-осень», то тоже было много вопросов — не перейти ли на другое время проведения. Попробовали перейти. Возможно, многие клубы испытали неудобства. Поэтому многие хотят перейти на прежнюю систему.

Стоило ли переходить на «осень-весна»? Ничего не узнаешь, пока не попробуешь. Не вижу ничего плохого, что попробовали. Если возник какой-то дискомфорт — переходите обратно. Это нормальная практика», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Захаровой.

Российская Премьер-Лига начала проводиться по системе «осень-весна» с 2011 года.